Kaza yaptı, telefonunu elinden bırakmadı



- Sinop’ta meydana gelen kazada otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı genç sürücü telefonunu elinden bir an olsun bırakmadı. Kaza, Gelincik Mahallesi Nokta Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şehir merkezi istikametine doğru motosikleti ile seyir halinde olan 23 yaşındaki Hamdi Ercan Dursun, kavşağı dönmekte olan Recep Bora(56) iradesindeki 57 AAL 419 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Hamdi Ercan Dursun yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve 112 ekiplerine bildirdi. Çarpmanın etkisi ile motosikletten düşerek savrulan genç sürücüye önce kazayı gören vatandaşlar, ardından da olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yardım etti. Motosikletten yola savrularak yaralanan genç sürücü Hamdi Ercan Dursun kazanın ardından cep telefonunu bir an olsun elinden bırakmadı. Dursun sağlık ekipleri kendisine müdahale ederken telefonla konuşarak kaza yaptığını ailesine bildirdi. Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından yaralı, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kaza yerine gelerek inceleme yaptı. Yol kısmi olarak trafiğe kapanırken ulaşım kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndürüldü. (OSM-SLH-



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