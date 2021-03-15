Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Kaza yaptı, kendi imkanlarıyla tedaviye gitti

- Kaza yaptı, kendi imkanlarıyla tedaviye gitti

Yaralının ambulans ile hastaneye getirilmesi

Hastane Tarım Trol 

-Hastaneden detay

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde 1 kişi patpat kazası sonucu yaralandı. Kaza, saat 12:00 sularında Ormanlı Beldesi Aile Sağlığı Merkezi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, halk arasında pat pat olarak bilinen tarım aracı ile seyir halinde olan Recep Ç. pat patın kontrolünü kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Yaralı Recep Ç. kazanın ardından kendi imkanlarıyla Aile Sağlığı Merkezine gitti. İlk müdahalesi burada yapılan Recep Ç., pansuman işleminin ardından, ambulans ile Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralı Recep Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (İYA-OA-
loading...
İlgili Foto Galeriler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Ankarada Şoke Eden GörüntülerAnkarada Şoke Eden Görüntüler
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement