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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Kaza yaptı, aracındaki yaralı kadını bırakıp kaçtı

Kaza yaptı, aracındaki yaralı kadını bırakıp kaçtı

-Olay yeri genel ve detay görüntü

Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Yaralı Kadın Kadın Hasta 

--Vatandaşlar ile röp

( İZMİR )- Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araca çarptı İZMİR

- İzmir’in Konak ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil bir binanın bahçesinde bulunan park halindeki araca çarptı. Sürücü, aracında bulunan ve yaralanan kadını bırakıp olay yerinden hızla kaçtı. Kaza, gece saatlerinde Çınartepe Mahallesi Güneş Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 35 ACF 861 plakalı otomobil, sürücüsü M.K’nin kontrolünden çıkarak bir binanın bahçesinde bulunan park halindeki Muzaffer Kızıltaş’a ait 35 ABH 38 plakalı Tofaş marka araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde yolcu konumunda bulunan Didem S., yaralanırken, otomobil sürücüsü Murat K., yaralı kadını olay yerinden bırakarak kaçtı. Büyük bir gürültüyle yataklarından fırlayan bina sakinleri ve çevredeki vatandaşlar tarafından durum polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirildi.
Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı Araç içerisinde sıkışan Didem S., ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansa alınan yaralı kadın Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, yaralı kadının kolunda kırık oluştuğu öğrenildi. “Ben kadına müdahale ederken, beyefendi kaçtı” Kaza sonrası olay yerine ilk gelen görgü tanıklarından Serpil Karataş (35), yaşadığı korkuyu anlattı. Karataş, “Beyefendi arabadan inerek kadının yanına geldi. Kadına bir şeyler söyleyeme başladı.
Ondan sonra ben kadını sakinleştirmeye çalıştım fakat kadın sakin durmuyor, bağırıyordu. Beyefendi bir süre sonra bayıldı. Ben kadına müdahale ederken, beyefendi kaçtı” dedi.
“Yataktan fırladık” Kaza anında evinde uyuduğunu ve duyduğu gürültüyle deprem olduğunu sanarak paniklediğini ifade eden İbrahim Yamaç (70) ise, “Korkmak ne kelime ki yataktan fırladık. Ben dedim ne oluyor acaba, deprem mi oluyor? Aşağıya indim bir baktım ki fırtına kopuyor” diye yaşadıklarını anlattı. Öte yandan, araç içerisinde içki şişelerinin olduğu da gözlemlenirken, polis ekiplerince kaçan araç sürücüsü Murat K’yi yakalamak için çalışma başlatıldı. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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