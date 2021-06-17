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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kaza yapanlara yardım eden ambulansa otomobil çarptı

Kaza yapanlara yardım eden ambulansa otomobil çarptı

kaza yapan ambulanstan görüntü

Trafik Kazası Sağlık Çalışanı Zincirleme Kaza Sağlık Çalışanları Meyra 

-kaza yapan araçlardan görüntü
-olay yerinden görüntü
-detaylar

( ÇORUM ) -- Çorum’da zincirleme kaza: 2 sağlık çalışanı yaralandı ÇORUM

- Çorum’da bir ambulans ve iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 sağlık çalışanı yaralandı. Kaza, Çorum-Osmancık kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bayat Gediği mevkiinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LET 84 plakalı yağışlı olması nedeniyle kontrolden çıkarak orta refüje çarptı. Bu sırada olay yerinden geçen 112 Acil Sağlık ekipleri yardım için olay yerinde durdu. Sürücünün otomobili yol kenarına almaya çalıştığı sırada kazayı son anda fark eden 06 BJG 741 otomobil sürücüsü Cahit Varlı manevra yapmasına rağmen zeminin kaygan olması nedeniyle ambulansa arkadan çarptı. Kazada ambulansta bulunan sağlık çalışanları Azra Sümeyra D. ve Şeyma İ. yaralandı. Yaralılar başka bir ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İK-KA
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