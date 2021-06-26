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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kaza yapan tır alev aldı, yangın tarlaya sıçradı

Kaza yapan tır alev aldı, yangın tarlaya sıçradı

Yangın söndürülürken görüntü

Hastane Jandarma Tır Şoförü Altın Yangına Müdahale 

-Genel ve Detay Görüntüler

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin'in Nusaybin ilçesinde kaza yapan tır alev aldı. Tırda çıkan yangın İpek yolu kenarındaki tarlalara sıçradı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri tırdaki ve tarlalardaki yangına müdahale etti.Edinilen bilgilere göre, Cizre - Nusaybin Karayolu İpek yolunda sürücü ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, seyir halindeyken kaza yaptı. Kaza sonrası tır aniden alev aldı. Yoldan geçen araç sürücüleri tır şoförünü kurtarırken tırdaki yangın İpek yolu kenarındaki tarlalara sıçradı.Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiye Amirliği ekipleri, tırdaki ve tarlalardaki yangına müdahale etti. Vatandaşların da yardımıyla yangın güçlükle kontrol altına alındı. Tır sürücüsü kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.Kaza ve yangınla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.
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