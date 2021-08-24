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Kaza yapan sürücüye yoldan geçen ambulans müdahale etti
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24 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Kaza yapan sürücüye yoldan geçen ambulans müdahale etti

Kaza yapan sürücüye yoldan geçen ambulans müdahale etti

Olay yeri

Hastane Aydın Direksiyon Aydınlatma Direği Aydın 

-Ekiplerin çalışması
-detay

( SAKARYA ) SAKARYA

- Sakarya’nın Karasu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil, refüje çarparak takla attı. Yaralanan sürücü ise yoldan geçen ambulans tarafından hastaneye götürüldü.Kaza, Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi Şehit Atıf Ödül Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara Caddesi istikametinden Aziziye Mahallesi istikametine giden Abdullah D. idaresindeki 54 TU 861 plakalı Kia marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla attı. Kazada sürücü yaralandı. Kaza esnasında yoldan geçen ambulans görevlileri olaya müdahale ederek sürücüyü Karasu İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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