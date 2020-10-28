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28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Kaza yapan sürücüden hız sorusuna ilginç cevap

Kaza yapan sürücüden hız sorusuna ilginç cevap

Kaza yapan araçlardan detaylar

İlk Müdahale Polis Hastane 

-Gergin anlardan detaylar
-Polis aracı ve polislerden detaylar
-Sorulan soruya sürücünün verdiği ilginç cevap

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te park yapma hazırlığındaki araca arkadan çarpan otomobilin sürücüsüne çarptığı aracın sahibi "kaç kilo metre hızla geliyordun" diye sorunca "500 kilo metre hızla geliyordum’ dedi.
Edinilen bilgilere göre kaza, 15 Temmuz Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde oldu. O.G idaresindeki 27 ARZ 941 plakalı Ford marka otomobil park yapma hazırlığı yapan Renault marka 35 KB 1015 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada park hazırlığındaki aracın sürücüsü yaralandı. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kaza sonrasında O.G., Renault marka otomobilin isimi öğrenilemeyen sahibinin sorduğu "Kaç kilometre hızla geliyordun" sorusuna "500 kilometre hızla hızla geliyordum" cevabını verdi. Gerilen araç sahibi ile O.G. arasında sözlü tartışma yaşandı. Araya giren polisin ikazları üzerine ortalık yatıştırıldı. (RY-SD-
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