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06 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kaza yapan sürücü 265 promil alkollü çıktı

Kaza yapan sürücü 265 promil alkollü çıktı

kaza yapan araç detaylar

Polis Bild Alkol Muayenesi Polis Ekipleri Trol 

-polis ekipleri ve çekici
-sürücüye alkol testi

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın’da kontrolden çıkan otomobil orta refüjü aşarak karşı şeride geçti. Otomobil sürücüsünün 265 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Kaza gece saatlerinde Bartın Karabük karayolunun Potbaşı mevkiinde meydana geldi. Bartın kent merkezinden Karabük istikametine seyir halinde olan N.V.K. idaresindeki 74 DM 041 plakalı otomobil Potbaşı mevkiinde kontrolden çıkarak orta refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçerek durabildi. Kaza sonrasında hasar gören araçtan inerek bölgeden uzaklaşan sürücü N.V.K. polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu bulundu. Sürücü N.V.K.’nın yapılan alkol muayenesinde 265 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü N.V.K.’nın ehliyetine el konulurken otomobil ise çekici vasıtasıyla kaldırıldı.
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