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10 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Kaza yapan otomobildeki alkolü kadın ekiplere zor anlar yaşattı

Kaza yapan otomobildeki alkolü kadın ekiplere zor anlar yaşattı

- otomobilden görüntü

Jandarma Mersin Cep Telefonu Yaralı Kadın Direksiyon 

-- yaralı sürücünün amabulansa alınışı
-- yaralı kadının ekiplere zor anlar yaşatması
--detaylar

( MUĞLA )- Fethiye'de otomobil dereye devrildi: 2 yaralı MUĞLA

- Muğla’nın Fethiye ilçesinde dereye devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı. Otomobilde bulunan alkollü bayan ekiplere zor anlar yaşattı. Kaza Esenköy Mahallesi Karamersin mevkisinde dağlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali Y. idaresindeki 34 PU 5317 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye devrildi. Kazada, Mehmet Ali Y. ile yolcu olarak bulunan Ülkü T. yaralandı. Yaralılar cep telefonu ile 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü Mehmet Ali Y. ambulansa alındı. Yolcu olarak bulunan alkollü olduğu öğrenilen Ülkü T. ise sağlık ve kurtarma ekiplerinin yaklaşık 45 dakikalık uğraşıyla ikna edilerek otomobilden çıkarıldı. Ekiplerin yardımıyla dereden çıkarılan Ülkü T, güçlükle sakinleştirilirken sürücü Mehmet Ali Y. ile Fethiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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