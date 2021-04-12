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12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kaza yapan otomobil köprüden uçtu

Kaza yapan otomobil köprüden uçtu

-Olay yeri detay

Alkollü Sürücü Polis Bild Polis Ekipleri Trol 

--Araçlar detay
--Polis ekipleri detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, araçlardan biri köprüden aşağıya uçtu. Köprüden aşağıya düşen otomobilin sürücüsünün 167 promil alkollü olduğunu belirleyen polis ekipleri, 5 bin 396 lira ceza uygulayarak ehliyetine de el koydu. Olay, Kartepe ilçesi Acısu Mahallesi Acısu Köprüsü üstünde dün gece saat 23.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 ER 035 plakalı Ö.K. yönetimindeki Toyota marka otomobil, karşı şeritten gelen 41 AGJ 704 plakalı V.B. idaresindeki Wolksvagen marka otomobille çarpıştı. Ö.K. yönetimindeki araç çarpışmanın etkisiyle köprüden yaklaşık 10 metre aşağı uçtu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İki sürücünün ve otomobillerde yolcu olarak bulunanların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince yapılan kontrollerde sürücü Ö.K'nin 167 promil alkollü olduğu tespit etti. Ekipler alkollü sürücüye toplamda 5 bin 396 TL ceza uygulayarak, ehliyetine el koydu.
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