Kaza yapan motosikletliyi yağmurdan korumak için üstüne karton örttüler

-yerden yatan motosikletli

-üstüne karton ve naylon örtülmesi

-ambulans



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Sultanbeyli'de motosikletli otomobil çarpışarak kaza yaptı. Kaza sonrası yerde yaralı şekilde yatarak ambulans bekleyen motosiklet sürücüsü yağmurdan korunması için üstüne karton ile örttüler. Kaza Sultanbeyli Mehmet Akif Mahallesi, Petrol Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede seyir halinde gitmekte olan motosiklet ile ara sokaktan çıkan araç çarpıştı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralanan motosiklet sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. 112 Sağlık ekiplerini yerde yaralı olarak bekleyen motosiklet sürücüsü ıslanmaması için üzerin karton ve naylon ile örtüldü. Bu şekilde bekleyen sürücü Ambulansı gelmesi ile Sancaktepe Şehit Profesör İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü ise göz altına alınarak polis merkezine götürüldü.



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