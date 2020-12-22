Kaza yapan kamyonun deposundan akan yakıt faciaya davetiye çıkardı

-Kaza anı

-Kaza yapan kamyon

-Yola dökülen yakıt

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-Kaza yeri



( İSTANBUL ) -- Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı İSTANBUL



- Üsküdar’da kontrolden çıkarak orta refüje çarpan kamyonun yakıt deposu delindi. Kamyonun deposundan yola akan yakıt adeta faciaya davetiye çıkardı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Edilen bilgiye göre olay Üsküdar’da Çengelköy Caddesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Beykoz istikametinde ilerleyen 34 KV 5349 plakalı hafriyat kamyonu direksiyonun kilitlenmesiyle virajı alamayarak orta refüjde bulunan bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkiyle kamyonun yakıt deposu delindi. Depoda bulunan tüm yakıt yola döküldü. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve belediye ekipleri geldi. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken itfaiye ekipleri yakıtı boşaltarak kamyonu güvenli hale getirdi. Belediye ekipleri yolda kumlama yaparak araçların kaymasını önledi. Kaza nedeniyle trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan kamyonun şoförü Fatih Yavuz, “ Direksiyon kilitlendi. Virajı alamayarak bariyerlere çarparak yakıt deposunu taktık. Yakıt yola aktı” diye konuştu.

Öte yandan hafriyat kamyonunun bariyere çarpması sonucu yakıtının yola boşalması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. (AZ-CGK-



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