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14 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Kaza yapan kamyonette can pazarı: 2'si ağır 4 yaralı

Kaza yapan kamyonette can pazarı: 2'si ağır 4 yaralı

-Şoför Hamit Y.nin sıkıştığı yerden çıkarıldığı anlar

İlk Müdahale Trafik Yoğunluğu Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon 

--İtfaiye ile sağlık ekiplerinin çabaları
--Hamit Y.'nin sıkıştığı yerden çıkarılması
--Ambulansa konulması
--Kaza yapan kamyonetten detaylar
--Sağlık ekiplerinden detaylar
--Olay yerine gelip sinir krizi geçiren yakınların görüntüler
--Polis ve askerlerin yakınları sakinleştirmesi

( GAZİANTEP )Tarım işçilerini taşıyan kamyonet bariyere çarptı, kaza sonrası can pazarı yaşandı: 4 yaralı GAZİANTEP

- Gaziantep’te budamadan dönen tarım işçilerini taşıyan kamyonet, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin ön kısmı bariyerlere saplanırken 2'si ağır 4 kişinin yaralandığı kazada can pazarı yaşandı. Kaza, Şahinbey ilçesi Yeşilkent Mezarlığı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuzeli ilçesinden budamadan dönen tarım işçilerini taşıyan Hamit Y. yönetimindeki ağaç dalı yüklü 23DE133 plakalı kamyonet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bariyerlere saplanan araçta bulunan şoför Hamit Y., Asye K. Hasan K. ile Suphi K. araçta sıkıştı. Kazazedelere ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ile sağlık ekipleri Asye K. Hasan K. ile Suphi K. (4)'yi araçtan çıkardı. Şoför Hamit Y.'nin bacağı araçta sıkıştığı için yoğun çaba sarf eden ekipler uzun uğraşlar sonucunda Hamit Y.'yi bacağı kopmuş halde araçtan çıkardı. Kazada 2'si ağır yaralanan 4 kişi sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yakınları 'öldü' zannedip sinir krizi geçirdi Olay yerine gelen kazazedelerin akrabaları ise sinir krizi geçirdi. Yakınlarının kazada hayatını kaybettiğini düşünen 2 kişi gözyaşlarına boğuldu. Sinir krizi geçiren kazazedelerin yakınlarını jandarma ile trafik polisleri sakinleştirmeye çalıştı. Fenalaşan kişiler akrabalarının hayatta olduğu öğrendikten sonra sakinleşebildi. Kazanın ardından kapanan yolda trafik akışı polis ekiplerinin yönlendirmesiyle kontrollü devam etti. Kazadan kaynaklı bölgede oluşan trafik yoğunluğu itfaiye ekiplerinin kaza yapan aracı çekmesiyle azaldı. (MAE-
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