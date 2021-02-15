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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kaza yapan genci sakinleştiremediler

Kaza yapan genci sakinleştiremediler

- Kaza yerinden görüntü

İlk Müdahale Polis Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-- Yaralı gencin ambulansta titremesi ve babaannesinin sakinleştirme çabaları
-- KAza yerinden detay

( KOCAELİ )- Kazanın şoku ve babasının da korkusuyla ambulansta titremeye başlayan genci babaannesi bile sakinleştiremedi KOCAELİ

- Kocaeli’nin Derince ilçesinde başka bir otomobille çarpışarak yaralanan otomobilin genç sürücüsü, kazanın şoku ve babasının da korkusuyla ambulansta titremeye başladı.
Babaannesinin sakinleştirmediği genç sürücü hastaneye kaldırıldı. Olay Derince ilçesi Fatih Sultan Mahallesi Ertuğrul Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet B.(18) yönetimindeki 34 CDR 359 plakalı Ford marka otomobil, Ertuğrul bulvarı üzerinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 41 DR 831 plakalı Ford marka otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yaralanan Ahmet B.’yi gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın şokuyla ve babasının da korkusuyla titreyerek ağlamaya başlayan Ahmet B.(18), olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla alınarak ilk müdahalesi yapıldı. Ambulansa alınırken babaannesi tarafından sakinleştirilemeyen yaralı sürücü, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlattı. (HY-GY
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