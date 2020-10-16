Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Kaza yapan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerini adeta ecel teri döktürdü

Kaza yapan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerini adeta ecel teri döktürdü

-EKİPLERİN YARALIYA MÜDAHALESİ

Trafik Kazası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon Motosiklet Sürücüsü 

--YARALININ SEDYEDEN İNMEK İSTEMESİ
--OLAY YER MOTOSİKLET DETAY

( BİLECİK )- Sedyeden inmek isteyen, ekipler zorlukla zapt ettiği kolu kırılan genç güçlükle hastaneye kaldırıldı BİLECİK

- Bilecik'te, geçirdiği trafik kazasında yaralanan 16 yaşındaki ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen 112 Acil Sevis ekiplerine adeta ecel teri döktürerek güçükle hastaneye kaldırıldı. Hürriyet Mahallesi Hilmi Mercimeklioğlu Caddesi ile Bereket Sokağın kesiştiği kavşakta kullandığı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybeden 16 yaşındaki ehliyetsiz Çağrı B.S. aracını devirdi. Kazada yaralanan ve acılar içinde yer kıvranan genç kendisine müdahale etmek isteyen 112 Acil Servis ekiplerine adeta ecel teri döktürdü. Kazanın şokuyla sedyeden inmek isteyen, ekipler zorlukla zapt ettiği genç Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kolu kırık olduğu 16 yaşındaki ehliyetsiz Çağrı B.S. kullandığı motosiklet yol kenarına çekilirken, polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı. (CKT-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı