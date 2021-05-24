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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kaza yapan araçlar park halindeki araçlara çarptı: 2 yaralı

Kaza yapan araçlar park halindeki araçlara çarptı: 2 yaralı

Olay yerinden detay

İlk Müdahale Hastane Sağlık Ekipleri 

-Kazaya karışan araçlardan detay

( SİVAS )- Sivas’ta iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada savrulan otomobiller park halindeki araçlara çarptı, 2 kişi yaralandı SİVAS

- Sivas’ta iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada savrulan otomobiller park halindeki araçlara çarptı, 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Ata Sanayi içerisinde meydana geldi. H.K.İ yönetimindeki 58 BC 273 plakalı KİA markalı otomobil ile D.A. yönetimindeki 58 ABK 724 Skoda markalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 2 araçta çevrede bulunan park halindeki 2 araca çarptı. Kazada sürücü D.A. ile K.Ö. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar Polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Park halindeki araçlarda ise maddi hasar oluştu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (DK-GF-Y)
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