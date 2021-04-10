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10 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kaza yapan araca müdahale için giden ambulans kaza yaptı

Kaza yapan araca müdahale için giden ambulans kaza yaptı

Araçların çekilme anı

Ambulans Şoförü 

-Diğer ve Genel detaylar

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Arnavutköy’de kaza yapan bir otomobile müdahale için sevk edilen ambulans kazaya karıştı. Kaza, dün gece saat 23.40 sularında Arnavutköy - İstanbul Havalimanı yolunda meydana geldi. İddiaya göre kaza yapan bir otomobile müdahale için olay yerine gönderilen ambulansa başka bir otomobil arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralı ambulans şoförüne meslektaşları tarafından müdahale edildi. Kaza sonrasında yol üzerinde bulunan araçlar trafik çekicileri ile çekilerek otoparka götürüldü. (BT-HK-
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