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01 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Kaza yapan araç uçuruma yuvarlanmasın diye kendi aracına bağladı

Kaza yapan araç uçuruma yuvarlanmasın diye kendi aracına bağladı

Kaza alanından görüntü

İlk Müdahale Kayak Merkezi Arazi Aracı Ticari Araç Sağlık Ekipleri 

-Kaza yapan araçtan görüntü
-Jandarma ekiplerinin çalışması
-Kazalı aracı cipine bağlayan sürücü ile röp.
-Detaylar

( KOCAELİ )- Duyarlı sürücü, arazi aracı ile kaza yapan aracın yardımına koştu KOCAELİ

- Kocaeli’nin kayak merkezi Kartepe yolunda kontrolden çıkan hafif ticari araç, bariyerleri parçalayarak şarampole devrildi. 1 kişinin yaralandığı kazada yoldan geçen bir sürücü, kaza yapan aracı uçuruma yuvarlanmaması için arazi aracının vincine bağladı.Kaza, saat 12.30 sıralarında Kartepe Kayak Merkezi yolu Sisli Vadi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kayak merkezinden Kartepe şehir merkezine iniş istikametinde ilerleyen Özlem Y. idaresindeki 54 E 2924 plakalı hafif ticari araç, bir anda sürücünün idaresinden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Bariyerleri yerinden söken araç şarampole uçarken, araç sürücüsü yaralandı. Bu sırada yoldan geçen Zafer Gökmen adlı sürücü ormanlık alana uçma ihtimaline karşı kaza yapan aracı çekme halatı ile 34 ZFR 41 plakalı arazi aracının vincine bağlayarak, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.Aracın şarampole yan yattığını görünce yardıma koştuğunu söyleyen Zafer Gökmen, “Ambulans geldiğinde araba kayıyor diye ambulans görevlileri hastayı çıkaramayınca kendi aracıma bağladım kaza yapan aracı. Araç kaymasın diye şimdi çekiciyi bekliyoruz. Aşağısı bayağı uçuruma gidiyor. Burada bir mekanın işletmeciliğini yapıyorum. Bu aracı da burada meydana gelecek kazalarda araçları kurtarmak için yapmıştık” dedi.

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