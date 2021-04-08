Kaza sonrası yaşanan kavgayı polis güçlükle ayırdı

-Yaralı bisikletli detay

-Polisin kalabalığı sakinleştirmeye çalışması

-Takviye polislerin gelmesi

-İki kardeşin ekip aracına alınması

-Bisikletlinin araca alınması

-Bisiklet detay

-Otomobil detay

-Kırık cam detay

-Mustafa Sapmaz röportaj

-detay



( ANTALYA )-Maddi hasarlı trafik kazası polisi alarma geçirdi-Kazaya karışan otomobilin dün 300 bin TL'ye alındığı öğrenildi ANTALYA



- Antalya’da bir kişi 300 bin TL’ye aldığı otomobiliyle, bisikletli ile çarpıştı. Kazada otomobilin ön camı zarar görürken, sürücüler arasındaki kavgaya çevredeki vatandaşlar da karışınca polis alarma geçti. Edinilen bilgiye göre olay, saat 10.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi Gazi Bulvarı yan yol ile 720 Sokak kesişiminde meydana geldi. Sokak içinde Bekir S’nin kullandığı 07 ANU 211 plakalı otomobil ile bir bisiklet sürücüsü çarpıştı. Kazada bisiklet sürücüsünün kafası otomobilin ön camına çarptı. Kask nedeniyle otomobilin ön camı hasar gördü. Araçtan inen Bekir,Hüseyin S, kardeşler ağzından hafif yaralanan bisiklet sürücüsünü hastaneye götürmek istedi. İddiaya göre bisiklet sürücüsü, iki kardeşe hakaret edince tartışma başladı.

Tartışmaya çevredeki vatandaşlar da karışınca kavga büyüdü. Esnaflar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Polis kalabalığı güçlükle dağıtırken, bisiklet sürücüsü ve iki kardeş ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Bekir S’nin otomobilini dün 300 bin TL’ye aldığı öğrenildi. Bekir, Hüseyin Satmaz kardeşlerin babası Mustafa Sapmaz,“ Benim çocuklarıma saldırmışlar. Kaza anında aburdaydım. Arabaya vurduğunda bisikletlinin kafası cama geldi. Ağzında yüzünde kanama oldu. Hastaneye götürelim dedik, elini yüzünü yıkadı. Buradaki insanları kışkırtıyor, kavga oluyor. Hastaneye götürülmez mi araba nedir. Can önemli cam. Araba dün 300 bin TL’ye alındı”diye konuştu.





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