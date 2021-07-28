Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Kaza sonrası tır alev aldı, sürücü yanarak can verdi
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kaza sonrası tır alev aldı, sürücü yanarak can verdi

Kaza sonrası tır alev aldı, sürücü yanarak can verdi

Yanan tırdan detaylar

( İZMİR ) İZMİR

Altın Sağlık Ekipleri Direksiyon Trol 


- İzmir’in Selçuk ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildikten sonra alev aldı. Patlamanın da meydana geldiği tırın içerisinde bulunan sürücü yanarak can verdi. Kaza, dün akşam saatlerinde, İzmir-Aydın otoyolu Halkapınar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Şaban Kılıç idaresindeki 07 ENR 54 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonrası tır alev topuna dönerken bir patlama da meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde alevler kontrol altına alınarak söndürülürken, sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde sürücü Kılıç’ın yanarak can verdiği tespit edildi. Öte yandan, kaza nedeniyle kapanan yolda uzun araç kuyruğu oluşurken, itfaiye ekiplerinin yanan tırda soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı belirtildi.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı