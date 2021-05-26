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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kaza sonrası tekme ve tokatlar havada uçuştu

Kaza sonrası tekme ve tokatlar havada uçuştu

Kavga cep telefonu görüntüsü

( İSTANBUL ) - Ehliyetsiz kuryenin çarptığı araç sahibi sinir krizi geçirdi- Öfkeden deliye dönen araç sürücüsü kuryeye sokak ortasında saldırdı İSTANBUL

Dövme Kamera Arbede Cep Telefonu 


- Esenyurt’ta ehliyetsiz olduğu iddia edilen motor kuryenin yoldan geçen bir arabaya çarpması sonucu araç sahibi sinir krizi geçirerek kuryeye saldırdı. Kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt’a bağlı Çınar Mahallesinde meydana geldi. Ehliyetsiz olduğu iddia edilen motor kuryenin yoldan geçen bir arabaya çarpmasıyla maddi hasarlı kaza meydana geldi. Kaza sonrası aracının hasar aldığını gören sürücü sinirlenerek motor kuryenin üzerine yürüdü, motor kuryenin ehliyetsiz olduğunu da öğrenen sürücü deliye dönerek motor kuryeyi dövmeye başladı.
Yaşanan arbedede motor kurye yaralanırken, olay çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. (HP-ECİ-ZA-
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