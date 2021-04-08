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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kaza sonrası silahlar patladı, tekmeler havada uçuştu: Ortalık savaş alanına döndü

Kaza sonrası silahlar patladı, tekmeler havada uçuştu: Ortalık savaş alanına döndü

Kavga anı

Amatör Kamera Trafik Kazası Amatör Cep Telefonu Polis Ekipleri 

-Silahların patlaması
-Polis ekiplerinin göz altına alması
-Yaralıdan görüntü
-Kaza yerinden görüntü

( KOCAELİ -EK)-Kaza sonrası çıkan kavgayı ayırmak için polis havaya ateş açtı-1 kişinin yaralandığı olayda 4 kişi gözaltına alındı KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazası sonrasında sürücüler arasında kavga çıktı. Tekmelerin havada uçuştuğu kavgayı ayırmak için havaya ateş açan polis ekipleri, 1 kişi yaralandığı olayda 4 kişi gözaltına aldı.Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Köşklüçeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde etkili olan yağışla birlikte 3 araç birbirine girdi. Kaza sonrasında araçlarından inen sürücüler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu kavgaya taraflar arasında başlayan kavgada silahlar patladı. Tekmelerin havada uçuştuğu kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı ayırmak için havaya ateş açtı. Kavgayı ayıran ekipler, 1 kişinin yaralandığı kaza sonucu meydana gelen kavgada 4 kişiyi gözaltına aldı.Kazada yaralanan T.İ. isimli vatandaş ise olay yerine gelen ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.Kavga anı amatör kameradaÖte yandan kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kavganın başladığı, bir kişinin devamlı olarak silahla ateş ettiği görülüyor. Görüntülerin devamında bir şahıs yere düşüyor ve bir gurup yere düşen kişiye tekmeler savuruyor.
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