Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kaza sonrası ortalık karıştı, küçük kız dehşeti yaşadı...O anlar kamerada

Kaza sonrası ortalık karıştı, küçük kız dehşeti yaşadı...O anlar kamerada

Sürücülerin tartışması

Küçük Kız Trafik Kazası Kamera Cep Telefonu Motosiklet Sürücüsü 

-Kadının otomobilden inip tartışmaya katılması
-Kavganın başlaması
-tarafların birbirlerine yumruk ve tekmelerle saldırması
-Küçük kızın kavgayı izlemesi
-Küçük kızın bağırması
-Ayırmak için aralarına girmeye çalışması
-Bir vatandaşın gelip araya girmesi

( ANTALYA )- Sokak ortasında iki grubun tekmeli yumruklu kavgası cep telefonu kamerasında- Kavga anında taraflardan birinin küçük kızının yaşadığı korku ve kavgayı ayırmaya çalışması, görüntülere yansıdı ANTALYA

- Antalya’da motosikletle bir otomobilin karıştığı trafik kazası sonrası taraflar sokak ortasında birbirine girdi. Kavga ile küçük yaştaki bir kızın kavgayı ayırmaya çalışması ve yaşadığı korku cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, bugün sabah saatlerinde Kepez İlçesi Kuzeyyaka Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası sonrasında önce sözlü tartışma çıktı. İddiaya göre motosiklet sürücüsü, otomobilin kazadan dolayı yere düşen plakasını vermek istemedi. Sürücülerin tartışmasına otomobilden inen bir kadının karışmasıyla ortam gerildi ve taraflar arasında tekmeli yumruklu kavga başladı.
Ağlayarak kavgayı ayırmaya çalıştı Tüm bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, otomobilden inen küçük yaştaki bir kızın yaşadığı korku da görüntülere yansıdı. Ağlayan küçük kız, bir yandan da kavgayı ayırmaya çalıştı. Öfkeli grubun kavgası devam ederken, çevredeki bir çok sürücünü ve vatandaşların kavgayı izlediği görüldü.
Görüntülerin sonunda ise kucağında çocuğuyla gelen bir vatandaşın araya girerek tarafları sakinleştirdiği görüldü.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement