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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kaza sonrası kopan parmak için alarma geçtiler

Kaza sonrası kopan parmak için alarma geçtiler

kaza yeri görüntüler

( EDİRNE ) EDİRNE

Yarış Jandarma Kırım Yangın Ticari Araç 


- Edirne’nin Keşan-Enez ilçeleri arasındaki karayolunda iki araç çarpıştı. 7 kişinin yaralandığı kazada, bir yaralının kopan parmağı çevredekiler tarafından uzun süre arandı. Kaza Keşan-Enez arasındaki karayolunda saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan'dan Enez yönüne doğru giden G.D. idaresindeki 22 FB 261 plakalı hafif ticari araç ile Keşan'a yönüne giden G.K. idaresindeki 22 RH 789 plakalı otomobil Kılıçköy mevkiinde çarpıştı. Kazanın ardından iki araç da yol dışına savrulurken, G.D. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan B.A., S.A., R.A. ile diğer otomobildeki G.K. ve otomobilde yolcu olarak bulunan A.C., M.Y.U. yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve itfaiye kaza kırım ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri yol üzerindeki trafiği kontrollü bir şekilde sağlamaya çalışırken, itfaiye ekipleri ise yangın riskine karşı araçlarda gerekli önlemleri aldı. Kopan parmağı karış karış aradılar Kaza yerinden yaralıları alan ambulanslar tedavilerinin yapılması için Keşan Devlet Hastanesi'ne giderken, bir kişinin parmağı koptuğu öğrenildi. Yaralının yakınları, itfaiye ve jandarma ekipleri kopan parmağı bulmak için zamanla yarışırken, araç içi ve çevredeki her alanı karış karış aradı. Tüm aramalara rağmen parmak bulunamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (EA-
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