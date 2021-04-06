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06 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Kaza kurbanı genç Beyza gözyaşlarıyla toprağa verildi

Kaza kurbanı genç Beyza gözyaşlarıyla toprağa verildi

- Cenaze evinin önüne helallik için getiriliyor

Cenaze Trafik Kazası Helal Gübre 

-- Ailesi ve sevenlerinin ağlamaları, taziyeleri kabul etmeleri
-- Gönen Kaymakamı, Belediye Başkanı, dua ediyor
-- Olay yeri arşivi

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Beyza Uzun gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Gönen'in Gündoğan Mahallesi'nde meydana gelen kazada motosikletiyle yol alırken gübre yüklü kamyonetin altında kalarak can veren Beyza Uzun (18), sevenlerinin ve ailesinin gözyaşları içinde toprağa verildi.
Uzun, Malkoç Mahallesi'ndeki evinin önünde helallik alındıktan sonra Gönen Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Uzun'un cenazesine Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, Belediye Başkanı İbrahim Palaz ve Millî Eğitim Müdürü Metin Erkay, ailesi ve çok sayıda seveni katıldı.

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