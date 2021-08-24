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Kaza geliyorum dedi, maganda o anları böyle kaydetti
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24 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Kaza geliyorum dedi, maganda o anları böyle kaydetti

Kaza geliyorum dedi, maganda o anları böyle kaydetti

Cep telefonu görüntüsü

Bild Kamera Cep Telefonu 

-Makastan görüntü
-Kaza anından görüntü

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da bir maganda sürücü makas atarak seyir halinde iken bir araca çarptı. O anları araçta bulunanlar anbean cep telefonuna kaydetti.
Olay, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Tesisler Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte makas atarak otomobil kullanan bir maganda, süratle daldığı kavşakta bir araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobiller park halindeki başka araçlara çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralanırken, dikkatsiz magandanın kaza anı an be an cep telefonu kameralarına yansıdı.
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