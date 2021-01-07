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07 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kaza anı MOBESE kamerasına yansıdı

Kaza anı MOBESE kamerasına yansıdı

KAZA ANININ MOBESE KAMERASINA YANSIMASI

( IĞDIR ) IĞDIR

Tron Trafik Kazası Kamera Dikkatsizlik 


- Iğdır'da dikkatsizlik nedeni ile meydana gelen trafik kazası, MOBESE kamerası tarafından anbean kaydedildi. Kaza, Iğdır-Tuzluca karayolu Evren Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Ara sokaktan çıkarak yolun karşısına geçmek isteyen sürücü, ana cadde üzerinde seyreden aracı görmeyince kaza kaçınılmaz oldu. Yolun karşısına geçmek isteyen sürücü dikkatsizliği yüzünden kazaya sebep oldu. Yaşanan kaza anları Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu kamerasına yansıdı. Kazada maddi hasar meydana geldi.
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