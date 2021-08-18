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Kaza anı güvenlik kamerasında: Otomobilini gören baba çılgına döndü, polislerle tartıştı
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18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kaza anı güvenlik kamerasında: Otomobilini gören baba çılgına döndü, polislerle tartıştı

Kaza anı güvenlik kamerasında: Otomobilini gören baba çılgına döndü, polislerle tartıştı

Kaza anının güvenlik kamerası (2 açıdan)

Hastane Jandarma Trafik Kazası Kamera Güvenlik Kamerası 

-Ambulanstan detaylar
-Çılgına dönen babadan detaylar
-Kazalı araçlardan detaylar
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( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

- Kırıkkale’de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerine gelen sürücünün babası otomobilini görünce çılgına döndü, polislerle tartıştı. Kaza, Kırıkkale’de merkez Alparslan Türkeş Bulvarı üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet T.’nin kullandığı 71 EE 508 plakalı otomobil, sinyal vermeden büfeye dönmek isteyen Nergül T. idaresindeki 71 EV 090 plakalı otomobile arkadan çarptı. 3 kişinin yaralandığı kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Otomobilini gören baba çılgına döndü 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 sürücü ile 1 yolcu, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yerine gelen sürücü Mehmet T.’nin babası ise otomobilini görünce çılgına döndü, polislerle tartıştı. Yaşlı adamı çevredeki vatandaşlar sakinleştirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (HA-KA
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