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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kayserispor davul zurnayla karşılandı

Kayserispor davul zurnayla karşılandı

Takımın davul zurna ile karşılanması

Çekim Davul Zurna Takım Otobüsü Kışla Irak 

-Takım oyuncularının ellerindeki telefonla çekim yapması
-Futbolcuların davul zurna eşliğinde oynaması

- - Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı:- "Ligdeki çıkışımız devam edecek" KAYSERİ

- Hes Kablo Kayserispor, Hatayspor galibiyeti sonrasında tesislerde davul zurnayla karşılandı. Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Hatayspor'u 3-1 mağlup ederek puanını 31'e yükselten Hes Kablo . 2 haftada hanesine 6 puan yazdırarak ligin orta sıralarına doğru çıkışa geçen sarı-kırmızılı takımda moraller yüksekti. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ve yöneticiler, takım otobüsünü alkışlarla karşıladı. Futbolcuları tek tek tebrik eden Başkan Berna Gözbaşı, "Rizespor galibiyeti sonrasında Hatay galibiyeti hepimize büyük moral verdi. Teknik heyet ve futbolcularımızı kutluyorum. Umarım kötü günleri tamamen geride bırakıyoruz. Bundan sonra önemli maçlarımız var. Bu maçları da başarıyla geride bırakarak hedefimize ulaşacağımızı düşünüyorum" dedi.

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