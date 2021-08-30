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Kayserililer 'Kurtalan Ekspres' coştu
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30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kayserililer 'Kurtalan Ekspres' coştu

Kayserililer 'Kurtalan Ekspres' coştu

Konserden görüntüler

Gesi Rock Festival 

-Katılanlardan görüntüler
-Kurtalan Ekspres'in şarkılarını söylemesi
-diğer detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Barış Manço'nun 1972 yılında kurduğu Anadolu rock grubu Kurtalan Ekspres, Kayserililere unutulmaz bir gece yaşattı. Bu yıl 4.'sü düzenlenen Moto-Fest, renkli görüntüler oluşturma devam ediyor. Erciyes Dağı'nın 2 bin 200 metre rakımında bulunan Tekir Bölgesi'ndeki çadır kamp alanında devam eden festivalde sahne alan sanatçılar, katılımcılara eğlenceli anlar geçiriyor. Barış Manço'nun 1972 yılında kurduğu Anadolu rock grubu Kurtalan Ekspres de, festivalin 4'üncü gününde sahne aldı. 'Tamirci çırağı', 'Dağlar dağlar', 'Unutamadım', 'Dönence' gibi unutulmaz şarkıları seslendiren grup, Kayserililere unutulmaz bir gece yaşattı. Festivale katılan vatandaşlar da, meşaleler ile şarkılara eşlik etti. (AG-Y)
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