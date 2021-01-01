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01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Kayseri yeni yıla sessiz girdi

Kayseri yeni yıla sessiz girdi

- Dron görüntüsü

( KAYSERİ -DRONE) KAYSERİ

Gesi Yeni Yıl 


- Kayseri, 2021 yılına sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessiz girdi. Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesiyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması tüm Türkiye'de olduğu gibi Kayseri'de de saat 21:00'de başladı.
Kısıtlamanın başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kalırken, kentin işlek caddelerinde de sessizlik hakimdi. Saat 00:00'ı gösterdiğinde ise kent meydanındaki sessizlik İHA dronu tarafından havadan görüntülendi.
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