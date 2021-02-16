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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Kayseri'ye Kongolu gelin

Kayseri'ye Kongolu gelin

Nikah töreninden görüntüler

Cüzdan Irak 

-Çiftten görüntüler
-Nikahın kıyılması
-diğer görüntüler

( KAYSERİ ) -- Kongolu Kaumbalynı Müslümanlığı seçerek Kayseri'ye gelin geldi KAYSERİ

- Kongo Cumhuriyeti vatandaşı Gertrude Laure Kaumbalynı, Müslüman olduktan sonra Kayserili Milcano Şamlı ile dünya evine girdi. Kongo Cumhuriyeti vatandaşı Gertrude Laure Kaumbalynı, Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yaşayan Milcano Şamlı ile tanıştı. Bir süre sonra Müslüman olarak Şamlı ile dünya evine giren Gertrude Laure Kaumbalynı'yı, mutlu gününde Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan yalnız bırakmadı. Başkan Özdoğan, Müslümanlığı seçerek 'evet' diyen Kongolu geline bir ömür boyu mutluluk dileyerek, genç çifte Kuran’ı-Kerim, aile ilmihali ve Türk Bayrağı hediye etti. Bir ömür boyu sürecek birlikteliğe evet diyen çiftin nikahını kıyan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, aileye bazı nasihatlerde bulunduktan sonra nikah cüzdanını geline takdim etti. (AG-
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