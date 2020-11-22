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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
KAYSERİ - Vali Günaydın'dan alışveriş merkezinde koronavirüs tedbiri denetimi

KAYSERİ - Vali Günaydın'dan alışveriş merkezinde koronavirüs tedbiri denetimi

- Vali Şehmus Günaydın'ın bir alışveriş merkezinde yaptığı denetimlerde vatandaşlara maske, mesafe uyarısı yapması - Vali Şehmus Günaydın'ın açıklaması Kayseri Valisi Günaydın'dan alışveriş merkezinde koronavirüs tedbiri denetimiKAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgını tedbirleri kapsamında bir alışveriş merkezinde (AVM) denetime katıldı.
Vali Günaydın, Kovid - 19 ile mücadele kapsamında merkez Melikgazi ilçesinde bulunan bir AVM'ye giderek, restoran, kafe ile mağazalarda denetim yaptı. Günaydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların genel anlamda kurallara uyduğunu belirterek, aksi hareket edenlere cezai işlem yapıldığını vurguladı. Toplum sağlığını korumak adına her türlü tedbiri almak zorunda olduklarını ifade eden Günaydın, "Ekiplerimiz restoran, pazar, AVM ve kafe gibi yerlerde tedbirlere uyulup uyulmadığını denetliyor. Gerekmedikçe dışarı çıkmayalım, dost ziyaretlerini erteleyelim." dedi.
Virüsün tamamen bitmesi için aşının bulunması gerektiğini aktaran Günaydın, vaka sayısının minimuma düşürülmesiyle kısa sürede virüsün yayılması konusunda sonuç alınacağını da dile getirdi. Filyasyon ekibine doğru bilgi verilmesi uyarısında da bulunan Günaydın, temaslı kişilerin bilgi saklaması durumunda vaka sayısının artacağına dikkati çekti.

Koronavirüs Alışveriş Alışveriş Merkezi 

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