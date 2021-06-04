KAYSERİ - Uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

- Zanlıların emniyetten çıkarılması - Emniyetten görüntü Kayseri 'de uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda biri kadın 6 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.Bu kapsamda düzenlenen operasyonda biri kadın 6 şüpheli, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla kent merkezindeki ikametlerinde yakalandı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.
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