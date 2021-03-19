KAYSERİ - Uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

- Zanlıların hastaneye getirilmesi - Zanlıların adliyeye sevk edilmesi Kayseri 'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 6 zanlı gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 2 ay süren teknik takip sonucu eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 6 şüpheli yakalandı.Zanlıların ikametlerinde sentetik uyuşturucu ve folyo ele geçirildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
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