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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
KAYSERİ - Uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

KAYSERİ - Uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

- Zanlıların hastaneye getirilmesi - Zanlıların adliyeye sevk edilmesi Kayseri 'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 6 zanlı gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 2 ay süren teknik takip sonucu eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 6 şüpheli yakalandı.Zanlıların ikametlerinde sentetik uyuşturucu ve folyo ele geçirildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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