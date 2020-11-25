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25 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
KAYSERİ - Uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

KAYSERİ - Uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

- Gözaltına alınan zanlıların adliyeye sevki Kayseri 'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 7 zanlı yakalandı.Şüphelilerin ev, araç ve üst aramalarında, 2 kilo 427 gram metamfetamin, "fişek" diye tabir edilen içmeye hazır 15 paket sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek ve 14 fişek ele geçirildi.Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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