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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
KAYSERİ - Trafik kazası: 3 yaralı

KAYSERİ - Trafik kazası: 3 yaralı

- Trafik kazasına karışan araçlardan görüntüler - Kaza yapan otomobil sürücüsü ve yakınları - Trafik ekiplerinin çalışması Kayseri 'de trafik kazası: 3 yaralıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de çöp kamyonuna çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.D.B'nin kullandığı 38 ABS 596 otomobil, Kayseri - Malatya kara yolu Gökkent kavşağı yakınında, belediye ekiplerinin refüjde budadıkları ağaçların dallarını yükledikleri U.I. idaresindeki 34 UG 2138 plakalı çöp kamyonuna çarptı. Yaralanan D.B. ile otomobildeki 2 kişi, ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trafik Kazası Bild 

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