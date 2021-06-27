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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
KAYSERİ - Trafik kazası: 2 yaralı

KAYSERİ - Trafik kazası: 2 yaralı

- Olay yerinde kaza yapan araçlar - Polisin inceleme yapması Kayseri 'de trafik kazası: 2 yaralıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'nin Melikgazi ilçesinde hafif ticari araçla, otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Y.K'nin kullandığı 38 YT 076 plakalı hafif ticari araç İsmail Erez Bulvarında, M.S. yönetimindeki 58 FU 865 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada savrulan 58 FU 865 plakalı otomobil yol kenarındaki tramvay bariyerlerine çarptı.Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.Yaralı sürücüler Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis Trafik Kazası Ticari Araç 

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