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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
KAYSERİ - Terör örgütü DEAŞ üyesi 4 zanlı adliyeye sevk edildi

KAYSERİ - Terör örgütü DEAŞ üyesi 4 zanlı adliyeye sevk edildi

- Zanlıların sağlık kontrolüne getirilişi Kayseri 'de terör örgütü DEAŞ üyesi 4 zanlı adliyeye sevk edildiKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi Suriye uyruklu 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin önlenmesine yönelik 15 Şubat'ta düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Terör Örgütü Trol 

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