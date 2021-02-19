KAYSERİ - Terör örgütü DEAŞ üyesi 4 zanlı adliyeye sevk edildi
- Zanlıların sağlık kontrolüne getirilişi Kayseri 'de terör örgütü DEAŞ üyesi 4 zanlı adliyeye sevk edildiKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi Suriye uyruklu 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin önlenmesine yönelik 15 Şubat'ta düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
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