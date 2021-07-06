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KAYSERİ - Terör operasyonunda kadın zanlı yakalandı
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6 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
KAYSERİ - Terör operasyonunda kadın zanlı yakalandı

KAYSERİ - Terör operasyonunda kadın zanlı yakalandı

- Zanlının emniyete getirilmesi Kayseri 'de düzenlenen terör operasyonunda kadın zanlı yakalandıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK içerisinde sorumlu düzeyde faaliyette bulunduğu iddia edilen yabancı uyruklu kadın L.H.Ö'nün Sarız ilçesinde saklandığını tespit etti.Ekipler tarafından Çağşak Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı.Operasyonda, örgütsel dokümanlar ele geçirildi.Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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