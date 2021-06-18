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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
KAYSERİ - Temizlemek için çıktığı minarede mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı

KAYSERİ - Temizlemek için çıktığı minarede mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı

- Minarede mahsur kalan kişinin kurtarılması Kayseri 'de temizlemek için çıktığı minarede mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'nin Kocasinan ilçesinde temizlemek için çıktığı minarede mahsur kalan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin, Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki caminin minaresinde bir kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine harekete geçtiği ifade edildi.İtfaiye aracından uzatılan merdiven yardımıyla A.A'nın bulunduğu yerden indirildiği kaydedilen açıklamada, A.A'nın caminin minaresindeki güvercin gübresini temizlediği sırada kapının kapanması sonucu mahsur kaldığını belirttiği aktarıldı.Açıklamada, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin, 16 istasyon, 53 araç ve 258 personel ile kentte yangından trafik kazasına, doğal afetlerden kurtarma çalışmalarına kadar birçok alanda görevini başarıyla sürdürdüğü vurgulandı.

Mahsur Kaldı Trafik Kazası Doğal Afet Gübre Harekete Geç 

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