KAYSERİ - Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hayat normale döndü
- Cumhuriyet meydanında trafik yoğunluğu - Sivas caddesinde işe giden ve alışveriş yapan vatandaşlardan görüntülerKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle hayat normale döndü.Haftanın ilk günü sabah saatlerinde, başta Cumhuriyet Meydanı olmak üzere ana cadde ve sokaklarda oluşan kalabalık dikkati çekti.Polis ekiplerinin, yoğunluğun oluştuğu yerlerde Kovid - 19 denetimlerini sıklaştırdığı gözlendi.
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