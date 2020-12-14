Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
KAYSERİ - Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hayat normale döndü

KAYSERİ - Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hayat normale döndü

- Cumhuriyet meydanında trafik yoğunluğu - Sivas caddesinde işe giden ve alışveriş yapan vatandaşlardan görüntülerKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle hayat normale döndü.Haftanın ilk günü sabah saatlerinde, başta Cumhuriyet Meydanı olmak üzere ana cadde ve sokaklarda oluşan kalabalık dikkati çekti.Polis ekiplerinin, yoğunluğun oluştuğu yerlerde Kovid - 19 denetimlerini sıklaştırdığı gözlendi.

Koronavirüs Alışveriş Kalaba Alabalık Trafik Yoğunluğu 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Star Wars Güç Uyanıyor'un Özel GösterimiStar Wars Güç Uyanıyor'un Özel Gösterimi
Pascal Nouma böyle görüntülendiPascal Nouma böyle görüntülendi
Elinde Poşetlerle Görüntülenince UtandıElinde Poşetlerle Görüntülenince Utandı
999350 Litre Su ve 3000 Balık999350 Litre Su ve 3000 Balık
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement