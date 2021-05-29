KAYSERİ - Sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe büründü

- Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması - Hunat Camii çevresi ve Cumhuriyet MeydanıSivas, Kırşehir ve Kayseri sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe büründüSİVAS (AA) - Sivas, Kırşehir ve Kayseri 'de, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında kademeli normalleşme döneminde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik hakim oldu. - Kayseri Kayseri 'de de cadde ve sokaklarda sakinlik yaşanıyor.Kısıtlamadan muaf iş yerleri arasında bulunan, Kazancılar Çarşısı'ndaki pastırma ve sucuk dükkanlarının tenha olduğu görüldü. Hunat Camisi ve civarı, Cumhuriyet Meydanı gibi insan yoğunluğunun olduğu bölgelerde de sessizlik hakim.Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kısıtlamada yeşil alanlarda bakım ve çim biçme gibi faaliyetlerini sürdürüyor.
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