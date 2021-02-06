Kayseri sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe büründü

-Polis ekiplerinin denetimlerinden görüntüler

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( KAYSERİ -DRONE)- Polis ekipleri denetimlerini sürdürdü KAYSERİ



- Kayseri'de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında tarihi Cuhmhuriyet Meydanı boş kaldı. İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan 72 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında Kayseri sessiz kaldı. Normal günlerde araç ve yaya yoğunluğunun çok olduğu Cumhuriyet meydanı, vatandaşlar evlerinde kalınca boş kaldı. Meydan da yaşanan sakinlik ise havadan görüntülendi. Öte yandan, polis ekipleri de kentin farklı noktalarında yaptıkları uygulamalar ile denetimlerini sürdürdü.



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