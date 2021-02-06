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06 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kayseri sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe büründü

Kayseri sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe büründü

drone görüntüsü

Polis Hafta Sonu Polis Ekipleri 

-Polis ekiplerinin denetimlerinden görüntüler
-detaylar

( KAYSERİ -DRONE)- Polis ekipleri denetimlerini sürdürdü KAYSERİ

- Kayseri'de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında tarihi Cuhmhuriyet Meydanı boş kaldı. İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan 72 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında Kayseri sessiz kaldı. Normal günlerde araç ve yaya yoğunluğunun çok olduğu Cumhuriyet meydanı, vatandaşlar evlerinde kalınca boş kaldı. Meydan da yaşanan sakinlik ise havadan görüntülendi. Öte yandan, polis ekipleri de kentin farklı noktalarında yaptıkları uygulamalar ile denetimlerini sürdürdü.
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