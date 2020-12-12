KAYSERİ) - Sokağa çıkma kısıtlamasında gıda denetimi

-- Denetimlerden görüntü

-- Yapılan kontrollerden görüntü

-- İl Müdürü Mustafa Şahin'in açıklaması

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(- Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin:- “ Biz sadece halkımızın güvenilir gıdaya ulaşabilmesi adına çaba sarf ediyoruz” KAYSERİ



- Kayseri’de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında fırın, kasap ve balıkçılarda gıda denetimi yaptı. Koronavirüs ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında çalışmalarını artıran Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, denetime çıktı. İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin'in de katıldığı denetimlerde marketlerdeki ürünlerin son kullanma tarihlerinin geçip geçmediği, kasaplardaki etlerin bayat olup olmadığı, fırınlarda da hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Ayrıca, denetimlerde kurallara uymayan işyerlerine ise cezai işlem uygulandı. Denetimlerle ilgili bilgiler veren İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, "Şuanda ülke genelinde Covid-19 tedbirleri çerçevesinde kısıtlamalar devam ediyor. Kısıtlamanın devam etmediği tek sektör, gıda, tarım ve hayvancılık sektörleri. Bunların içerisinde halkımızın sağlığı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi adına da tüm ekiplerimizi, kesimhanelerde dahil olmak üzerine Melikgazi, Kocasinan, Talas merkez ilçelerimiz başta olmak üzere taşra ilçelerimizin de bir çoğunda eş zamanlı denetime geçiyoruz. Buradaki amacımız farkındalık oluşturmak. Aynı zamanda da tüketicilerimizin de güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi adına da elimizden geleni sarf etmeye çalışıyoruz. Burada ekiplerimiz, ilk gün itibari ile unlu mamuller, et ve et ürünleri daha sonrasında balık ve balık satan işletmeler dahil olmak üzere Kayseri’de ki hemen hemen tüm işletmeler mümkün olduğu kadar düzgün, nizamlı hale gelinceye kadar bu denetimleri yapacağız ve yapmaya da devam edeceğiz. Biz sadece halkımızın güvenilir gıdaya ulaşabilmesi adına çaba sarf ediyoruz. Tabi ki ticaret yapan esnafımızın da bu konuda gereken hassasiyeti göreceğinden de eminiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada il müdürlüğümüzün denetim ekiplerinin tamamına gereken yardımı yapacağından da eminiz ve bu şekilde de denetimlerimiz devam edecek” dedi.

(TB-



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