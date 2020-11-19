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19 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
KAYSERİ - Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı 6'sı asker 8 kişi yaralandı

KAYSERİ - Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı 6'sı asker 8 kişi yaralandı

- Kaza yerinden görüntüler - Kaza yapan servis minibüsünden görüntüler - Minibüsün olay yerinden kaldırılması Kayseri 'de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı 6'sı asker 8 kişi yaralandıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'nin Melikgazi ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6'sı askeri personel, 8 kişi hastaneye kaldırıldı.Askeri personel taşıyan asker F.A. yönetimindeki 38 VP 964 servis minibüsü, Askeri Hastane Caddesi ile İğdelidere Caddesi Kavşağı'nda, R.M.A. idaresindeki 38 AS 986 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada sürücüler ile minibüsteki 5 askeri personel ve otomobilde bulunan bir kişi yaralandı.112 Acil Servis ekiplerince kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Kazaya karışan araçlar, yapılan incelemenin ardından olay yerinden kaldırıldı.

Hastane Bild İğde Askeri Personel 

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