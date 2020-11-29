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29 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
KAYSERİ - Şarampole devrilen ambulanstaki 3 kişi yaralandı

KAYSERİ - Şarampole devrilen ambulanstaki 3 kişi yaralandı

- Kaza yapan ambulansın görüntülenmesiKAYSERİ (AA) - Kayseri 'nin Sarız ilçesinde ambulansın şarampole devrilmesi sonucu 2'si sağlık çalışanı 3 kişi yaralandı.İlçedeki bir hastayı Kayseri 'ye nakletmek üzere yola çıkan M.A. yönetimindeki ambulans, Yedioluk mevkisinde, sürücüsünün kaygan zemin nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.Kazada, sürücü ve sağlık çalışanı M.Ç. ile ambulanstaki hasta yaralandı.Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hastane Sağlık Çalışanı Kaygan Zemin Direksiyon Trol 

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