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23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Kayseri Saldırısı Şehidi Ahmet Taş'ın Babası Osman Taş, ' Faillerin peşini bırakmadıkları için Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum'

Kayseri Saldırısı Şehidi Ahmet Taş'ın Babası Osman Taş, ' Faillerin peşini bırakmadıkları için Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum'

şehit babası konuşması

Belediye Başkanı Şehit Babası Hain Saldırı Teröristler Şehit Ailesi 

-şehidin mezarının otlarının temizlenmesi
-şehit babasının oğlunun mezarını sulaması
-belediye başkanı konuşması

( KIRŞEHİR ) Kayseri Saldırısı Şehidi Ahmet Taş'ın Babası Osman Taş, " Faillerin peşini bırakmadıkları için Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum" KIRŞEHİR

- Kayseri'de 4 Yıl önce hain saldırıda şehit olan Piyade Onbaşı Ahmet Taş'ın Kırşehir'deki ailesi saldırıyı gerçekleştiren teröristin yakalanma haberi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Acılı baba Osman Taş, "Geçtiğimiz yıl ve bugün yakalanan teröristler için İçişleri Bakanlığımıza, Cumhurbaşkanlığımıza, MİT Müsteşarlığına teşekkür ediyorum. Bu hainlerin peşini bırakmadıkları için"dedi.
Taş, teröristlerin yakalanması sonrası yüreklerini su serpildiğini ise şöyle anlattı; "Bizlerin yüreklerine su serpildi. Bizleri teröristlerin yakalanması mutlu etti. Bizlerin acısı hafifledi. Allah diğer şehitlerimizin ve evladımızın şefaatine bizleri nail eylesin. Biz, şehit ailesi olarak devletimizden memnunuz, devletimiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. İnşallah birlik ve beraberliğimiz bozulmaz." Hain Kayseri saldırısı sonrası teröristlerin yakalanması haberleri sonrası aileyi ziyaret eden Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, " 4 Yıl önce Kayseri'de haince planlanan saldırı sonrası 15 şehidimiz olmuştu. Şehitlerden 3'ü Çiçekdağı İlçesinden rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Hain planı yapan terörist yakalandı. İçimiz soğudu yetkililere teşekkür ediyorum"ifadelerini kullandı. (OE-EÖ-AÖ
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