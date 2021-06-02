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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
KAYSERİ - Sağanak etkili oldu

KAYSERİ - Sağanak etkili oldu

- Yağıştan görüntüler - Su birikintisi içinde ilerlemeye çalışan araçlar - Mahsur kalan 2 otomobilin kurtarılması - Aracı mahsur kalan Ersin Şahin ile röportaj - Nebi Temizyürek ile röportajSağanak etkili oldu - Su birikintisinde mahsur kalan 2 otomobil, yoldan geçen bir kişinin aracıyla çekilerek kurtarıldıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.Öğleden sonra başlayan sağanağa sürücü ve kent sakinleri, hazırlıksız yakalandı. Yağış nedeniyle trafikteki sürücüler ile cadde ve sokaklarda yürüyenler zor anlar yaşadı.Sağanağın ardından cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar mahsur kaldı.Ekipler su birikintisi oluşan bazı noktaları trafiğe kapatırken su tahliyesi için çalışma başlattı.Merkez Melikgazi ilçesinde Yapı Sanat Okulu 1. Sokak'tan Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı'na bağlantı yolunda oluşan su birikintisinde 2 otomobil mahsur kaldı.Bu esnada yoldan geçen Nebi Temizyürek, aracındaki çekme halatı yardımıyla otomobilleri bulundukları yerden kurtardı.Temizyürek, AA muhabirine, "Arkadaşların mağdur olduğunu görünce araçlarını çekip çıkardım." dedi.
Aracı mahsur kalan Ersin Şahin ise tapu dairesinden ev aldıktan sonra dönüşte yağmurla birlikte oluşan birikinti nedeniyle sudan çıkamadıklarını söyledi.

Mahsur Kaldı General Akalan Muhabir Tapu Dairesi 

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