KAYSERİ - Polisten kaçmaya çalışan 3 kişi kovalamaca sonucu yakalandı
- Polis ekiplerinin durdurulan incelemede bulunması - Yakalanan kişilerle ilgili işlem yapılmasıPolisten kaçmaya çalışan 3 kişi kovalamaca sonucu yakalandıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'nin Talas ilçesinde otomobille polisten kaçmaya çalışan 3 kişi, kovalamaca sonucu yakalandı.H.A.İ. yönetimindeki 06 AV 7159 plakalı araç, Mevlana Mahallesi Mehmet Timuçin Caddesi'nde polisin "dur" ihtarına uymadı.Otomobil, kovalamaca sonucu 15 Temmuz Caddesi'nde durduruldu.Sürücüye "dur" ihtarına uymadığı için ceza kesen polis, aynı zamanda sürücü ile araçta bulunan 2 kişi hakkında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden tutanak tuttu.
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