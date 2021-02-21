Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
KAYSERİ - Polisten kaçmaya çalışan 3 kişi kovalamaca sonucu yakalandı

KAYSERİ - Polisten kaçmaya çalışan 3 kişi kovalamaca sonucu yakalandı

- Polis ekiplerinin durdurulan incelemede bulunması - Yakalanan kişilerle ilgili işlem yapılmasıPolisten kaçmaya çalışan 3 kişi kovalamaca sonucu yakalandıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'nin Talas ilçesinde otomobille polisten kaçmaya çalışan 3 kişi, kovalamaca sonucu yakalandı.H.A.İ. yönetimindeki 06 AV 7159 plakalı araç, Mevlana Mahallesi Mehmet Timuçin Caddesi'nde polisin "dur" ihtarına uymadı.Otomobil, kovalamaca sonucu 15 Temmuz Caddesi'nde durduruldu.Sürücüye "dur" ihtarına uymadığı için ceza kesen polis, aynı zamanda sürücü ile araçta bulunan 2 kişi hakkında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden tutanak tuttu.

Polis Akalan Uttu 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı